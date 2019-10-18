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В Тяжине прошел круглый стол «Обеспечение качества дошкольного образования: лучшие практики»

В Тяжинском детском саду № 8 «Солнышко» за круглым столом собрались заведующие и старшие воспитатели дошкольных образовательных организаций.
С приветственным словом к присутствующим обратилась заместитель главы Тяжинского муниципального района по социальным вопросам Оксана Васильевна Коновалова.
Участники круглого стола обсудили работу дошкольных учреждений за прошедший учебный год, участие в конкурсах профессионального мастерства и в конкурсах для воспитанников. Руководители опорно-методических площадок выступили с отчетами о проделанной работы и дали мастер-классы.
Также в ходе круглого стола обсудили перспективу деятельности опорно-методических площадок по новым темам, которые губернатор Кузбасса Сергей Евгеньевич Цивилев на очередном совещании педагогических работников обозначил как актуальные, в частности включение дошколят в движение Worldskills и обучение дошкольников экономической грамотности.
Итоги работы круглого стола подвел начальник управления образования администрации Тяжинского муниципального района Евгений Юрьевич Конопелькин.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
18/10/2019
Образование
Тяжин
Новости Кузбасса

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