В Тяжине прошел круглый стол «Обеспечение качества дошкольного образования: лучшие практики»

В Тяжинском детском саду № 8 «Солнышко» за круглым столом собрались заведующие и старшие воспитатели дошкольных образовательных организаций.

С приветственным словом к присутствующим обратилась заместитель главы Тяжинского муниципального района по социальным вопросам Оксана Васильевна Коновалова.

Участники круглого стола обсудили работу дошкольных учреждений за прошедший учебный год, участие в конкурсах профессионального мастерства и в конкурсах для воспитанников. Руководители опорно-методических площадок выступили с отчетами о проделанной работы и дали мастер-классы.

Также в ходе круглого стола обсудили перспективу деятельности опорно-методических площадок по новым темам, которые губернатор Кузбасса Сергей Евгеньевич Цивилев на очередном совещании педагогических работников обозначил как актуальные, в частности включение дошколят в движение Worldskills и обучение дошкольников экономической грамотности.

Итоги работы круглого стола подвел начальник управления образования администрации Тяжинского муниципального района Евгений Юрьевич Конопелькин.