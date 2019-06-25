В Тяжине прошел круглый стол представителей контрольно-надзорных органов и предпринимателей

В работе круглого стола приняли участие глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин, начальник отдела баланса филиала общества с ограниченной ответственностью «Кузбасская энергосетевая компания» Тяжинского района Николай Александрович Глоба, заместитель начальника МРИ ФНС № 1 России по Кемеровской области Светлана Владимировна Лебедкина, главный государственный инспектор по пожарному надзору по Тяжинскому и Тисульскому району Иван Михайлович Коробейников, ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах Марина Владимировна Локтионова, временно исполняющий обязанности начальника отделения МВД России по Кемеровской области Андрей Александрович Сергеев, индивидуальный предприниматель, сопредседатель совета предпринимателей, председатель местного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Зинаида Михайловна Тюрина и другие.

Главное внимание собравшиеся уделили выявлению проблемных вопросов при работе контрольно-надзорных органов с субъектами малого и среднего бизнеса. Также обсуждались вопросы необходимости установки систем видеонаблюдения на объектах потребительского рынка, порядок получения разрешений на строительство, оформления вывесок и наружной рекламы.

На встрече было принято решение о ходатайстве перед ИФНС о работе специалиста налоговой службы на территории района, на время проведения кампании по начислению местных налогов ФЛ. Также решено ходатайствовать перед руководством филиала ООО «Кузбасская энергосетевая компания» Тяжинского района об увеличении интервала кратковременного технологического отключения электроэнергии до 5 минут (иначе это отрицательно сказывается на работе бытовых электрических устройств). Участники круглого стола решили учесть и принять положительный опыт ООО «Адмирал» по установке камер видеонаблюдения hd качества, для предприятий и предпринимателей района.