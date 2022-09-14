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В Тяжине прошел квиз «Подвиг героя в сердцах потомков»

Детскую интеллектуальную игру, посвященную 100-летию со дня рождения Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова, организовали в центре национальных культур.
Победной весной 1945 года при штурме столицы фашистской Германии воин-сибиряк рискуя жизнью спас немецкую девочку. Этот подвиг нашел отражение в монументе «Воин-освободитель», установленном в берлинском Трептов-парке.
Ребята из клубного объединения «Юные таланты» узнали много новых фактов о жизни и подвиге легендарного земляка, побывали на виртуальной экскурсии в доме героя и музее, ответили на вопросы викторины «Что я знаю о Николае Ивановиче Масалове». Также подростки познакомились с экспонатами выставки «Наш великий земляк».

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
14/09/2022
Культура
Тяжин

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