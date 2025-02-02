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В Тяжине прошел литературный турнир «#ПоЧитателиЧехова»

Литературный турнир, посвященный 165-летию со дня рождения Антона Павловича Чехова, состоялся в Тяжинской библиотеке имени Николая Ивановича Масалова в рамках программы «Пушкинская карта».
Учащиеся Тяжинской средней школы № 1 имени Героя Кузбасса Н. И. Масалова не только вспомнили страницы биографии и творчества талантливого художника слова, но и узнали новые малоизвестные факты из жизни писателя.
Отвечая на вопросы первого раунда, ребята говорили о литературной, общественной и медицинской деятельности Антона Павловича. Во втором раунде участники «перелистали» семейный альбом семьи Чехова. Рассматривая фотографии, выясняли: с кем дружил Антон Павлович, каких домашних животных любил и как в его семье появились знаменитые таксы Хина Марковна и Бром Исаевич.
В следующих раундах участники литературного турнира по отрывкам и иллюстрациям угадывали героев рассказов и продолжали их фразы, импровизируя и проявляя актерское мастерство. Юные почитатели творчества Чехова убедились, что Антон Павлович – один из величайших русских писателей, его произведения актуальны и сегодня.

Фото: Тяжинская библиотека имени Н. И. Масалова

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
02/02/2025
Культура
Тяжин
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