В Тяжине прошел литературный турнир «#ПоЧитателиЧехова»

Литературный турнир, посвященный 165-летию со дня рождения Антона Павловича Чехова, состоялся в Тяжинской библиотеке имени Николая Ивановича Масалова в рамках программы «Пушкинская карта».

Учащиеся Тяжинской средней школы № 1 имени Героя Кузбасса Н. И. Масалова не только вспомнили страницы биографии и творчества талантливого художника слова, но и узнали новые малоизвестные факты из жизни писателя.

Отвечая на вопросы первого раунда, ребята говорили о литературной, общественной и медицинской деятельности Антона Павловича. Во втором раунде участники «перелистали» семейный альбом семьи Чехова. Рассматривая фотографии, выясняли: с кем дружил Антон Павлович, каких домашних животных любил и как в его семье появились знаменитые таксы Хина Марковна и Бром Исаевич.

В следующих раундах участники литературного турнира по отрывкам и иллюстрациям угадывали героев рассказов и продолжали их фразы, импровизируя и проявляя актерское мастерство. Юные почитатели творчества Чехова убедились, что Антон Павлович – один из величайших русских писателей, его произведения актуальны и сегодня.

Фото: Тяжинская библиотека имени Н. И. Масалова