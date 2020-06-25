В Тяжине прошел марш военных ретроавтомобилей, посвященный 75-летию Великой Победы

Работники культуры и участники художественной самодеятельности порадовали земляков своим творчеством. Концертные программы прошли на открытых площадках. С легендарной полуторки прозвучали частушки, фрагменты из поэмы «Василий Теркин» и песни военной тематики.
В марше ретроавтомобилей также приняла участие передвижная музейная экспозиция «Герой Кузбассса Масалов Николай Иванович». Автобус получен по проекту «Прикосновение к подвигу» Тяжинского совета ветеранов, ставшему победителем конкурса президентских грантов.
При штурме Берлина 30 апреля 1945 года воин-сибиряк вынес из-под огня немецкую девочку. Николай Иванович Масалов послужил прототипом при создании монумента советскому воину-освободителю в берлинском Трептов-парке.
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