В Тяжине прошел марш военных ретроавтомобилей, посвященный 75-летию Великой Победы

Новокузнечане массово съехались к набережной ждать салют Завершением праздника стал салют. И хотя его не анонсировали, новокузнечане массово съехались в...

Новокузнечанину грозит крупный штраф за запуск воздушного шара В связи с допущенными нарушениями воздушного законодательства прокуратурой в отношении лица,...

В Кузбассе выделят около 42 млн рублей на развитие внутреннего туризма Власти Кемеровской области выделяют 42,4 млн рублей на развитие внутреннего туризма, при этом...