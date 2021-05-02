В Тяжине прошел мастер-класс по изготовлению пасхальных сувениров

В Челябинске верующие отметили Пасху В Челябинске перед Пасхой резко подорожали яйца. Журналисты 74.RU сравнили цены в супермаркетах....

В Кузбассе перевернувшийся на катамаране мужчина погиб Трагедия произошла в Таштагольском районе Кемеровской области: мужчина, попавший в аварию на водном...

Нерасселенный барак сгорел в Прокопьевске после иска жительницы в суд Накануне в кузбасском городе загорелся деревянный многоквартирный дом, очевидцы сняли пожар на...