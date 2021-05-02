В Тяжине прошел мастер-класс по изготовлению пасхальных сувениров

Главный библиотекарь Тяжинской центральной окружной библиотеки имени Н. И. Масалова Виктория Викторовна Рябовалова познакомила участников творческого объединения «Калейдоскоп» с книгами и журналами, в которых рассказывается о традициях православной Пасхи. Также она провела мастер-класс «Пасхальный букет».
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