Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжине прошел мастер-класс «Я музыкант»

В рамках Всекузбасского движения «Я люблю музыку!» в торговом центре состоялось выступление народного самодеятельного коллектива, инструментального ансамбля «Дилижанс» районного Дома культуры «Юбилейный» (руководитель Максим Викторович Безручко). Музыканты исполнили классические произведения.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
21/11/2019
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Шахтеры в Кузбассе возобновили работу после частичной выплаты зарплаты
Горнякам шахтоучастка «Октябрьский» (входит в состав банкротящейся угольной компании «Заречная») в...
На проспекте Металлургов всё идёт по плану
Ситуацию усугубляют грунтовые воды и мост через Абу, который приходится разбирать с большой...
В Кузбассе трое вахтовиков ограбили двух кемеровчан
Как стало известно, 24-летний местный житель обратился к стражам порядка и сообщил, что на него...
Как оптимизация поможет спасти уникальный медцентр в Кузбассе
На днях ВашГород.ру рассказал о проблемах больницы № 5. Фасад здания требует капитального ремонта,...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus