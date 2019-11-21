В Тяжине прошел мастер-класс «Я музыкант»

Шахтеры в Кузбассе возобновили работу после частичной выплаты зарплаты Горнякам шахтоучастка «Октябрьский» (входит в состав банкротящейся угольной компании «Заречная») в...

На проспекте Металлургов всё идёт по плану Ситуацию усугубляют грунтовые воды и мост через Абу, который приходится разбирать с большой...

В Кузбассе трое вахтовиков ограбили двух кемеровчан Как стало известно, 24-летний местный житель обратился к стражам порядка и сообщил, что на него...