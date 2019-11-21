В Тяжине прошел мастер-класс «Я музыкант»

В рамках Всекузбасского движения «Я люблю музыку!» в торговом центре состоялось выступление народного самодеятельного коллектива, инструментального ансамбля «Дилижанс» районного Дома культуры «Юбилейный» (руководитель Максим Викторович Безручко). Музыканты исполнили классические произведения.
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