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В Тяжине прошел митинг памяти Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова

30 апреля 1945 года во время уличных боев при штурме Берлина, воин из Кузбасса спас из-под огня немецкую девочку. На площадке перед Тяжинской средней школой № 1 имени Героя Кузбасса Н. И. Масалова собрались школьники, педагоги, представители общественности.
На митинге выступили директор школы Егор Алексеевич Суханов, ветераны педагогического труда Екатерина Александровна Головацкая и Надежда Ивановна Сивец. Затем участники митинга, исполняя песни военной тематики, прошли по улицам поселка к мемориалу землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
На центральной его стеле изображен «Воин-освободитель» – монумент, установленный в Трептов-парке города Берлина. Прообразом его стал Николай Иванович Масалов, совершивший поистине бессмертный подвиг.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
02/05/2022
Общество
Тяжин

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