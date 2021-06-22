В Тяжине прошел митинг-реквием, посвященный 80-летию начала Великой Отечественной войны

На площади Победы присутствовали временно исполняющий полномочия главы Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров, председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального округа Александр Иванович Сорокин, настоятель Храма Преображения Господня поселка Тяжинский протоиерей отец Василий Страдомский, представители учреждений и организаций окружного центра.
Перед собравшимися выступил Виктор Ефремович Серебров. Все вместе вспомнили о тех, кто совершил ратный и трудовой подвиг, о миллионах жертв и разрушенных судьбах. Память героев-земляков почтили минутой молчания и возложили цветы к мемориальному комплексу.
В рамках проведения митинга тяжинцы приняли участие во Всероссийской акции «Красная гвоздика» и акции «Свеча памяти». Завершился митинг песней «Верните память» в исполнении Евгении и Павла Данилковых.
Работниками сельских учреждений культуры клубного типа возложили цветы к памятникам земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
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