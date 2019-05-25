В Тяжине прошел муниципальный этап областного конкурса «Педагогические таланты Кузбасса»

Конкурс проводится уже более 20 лет. За этот период в нем приняло участие не одно поколение педагогов. С каждым годом растет уровень представляемых работ. Не стал исключением и конкурс этого года. В нем приняли участие 15 педагогов из 9 образовательных организаций района: Тяжинской средней школы № 1, Тяжинских детских садов № 2 «Колокольчик», № 3 «Золотой ключик», № 5 «Светлячок», № 8 «Солнышко», Кубитетского детсада «Колосок», Итатского детско-юношеского центра, детского дома «Ласточкино гнездышко» и Информационно-методического центра.
На конкурс было представлено 12 работ, в 5 номинациях: «Педагог-методист», «Педагог-воспитатель», «Педагог-лидер», «Педагог-технолог», «Педагог-исследователь в области краеведения». Последняя номинации была включена в программу конкурса в рамках подготовки к празднованию 300-летия Кузбасса. Участникам конкурса, за 10 минут необходимо было доказать членам жюри, что именно их педагогический опыт актуален, востребован и приносит положительные результаты в области обучения и воспитания подрастающего поколения.
В результате проведенных конкурсантами публичных презентаций победителями стали:
В номинации «Педагог-технолог»:
- Сергей Николаевич Кротов, учитель географии Тяжинской средней школы № 1, жанр «Электронное пособие»;
- Елена Юрьевна Серебрякова, воспитатель Тяжинского детского сада № 3 «Золотой ключик», жанр «Проект».
В номинации «Педагог-воспитатель»:
- Коллектив Тяжинского детского сада № 3 «Золотой ключик», жанр «Проект».
- Лидия Михайловна Россомахина, инструктор по физической культуре Тяжинского детского сада № 8 «Солнышко», жанр «Проект».
В номинации «Педагог-методист»:
- Ольга Николаевна Веселкова, воспитатель, Анна Сергеевна Малева, воспитатель, Инна Васильевна Петрова, старший воспитатель Тяжинского детского сада № 3 «Золотой ключик», жанр «Проект»;
- Лариса Ивановна Архипенко, заместитель директора, Марина Спиридоновна Тевдорошвили, методист информационно-методического центра, жанр «Методические рекомендации».
В номинации «Педагог-исследователь в области краеведения»
- Татьяна Владимировна Попович, воспитатель, Наталья Владимировна Коренькова, воспитатель Тяжинского детского сада № 3 «Золотой ключик», жанр «Электронное пособие».
В номинации «Педагог-лидер»:
- Наталья Александровна Писаренок, заместитель директора по УВР Итатского детско-юношеского центра, жанр «Проект»;
- Марина Спиридоновна Тевдорошвили, заместитель директора по БЖ детского дома «Ласточкино гнездышко», жанр «Электронное пособие».
Работы победителей будут представлять сферу образования Тяжинского муниципального района на областном конкурсе «Педагогические таланты Кузбасса».
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