В Тяжине прошел муниципальный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года России - 2019»

Конкурс состоялся на базе Тяжинского детского сада № 1 «Березка» (заведующая Наталья Александровна Шепенюк). Конкурс проводится с целью профессионального и личностного развития педагогов, работающих в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования; выявления и поощрения наиболее талантливых педагогов дошкольного образования; повышения социального статуса педагога дошкольного образования и престижа профессии; распространения инновационного опыта лучших педагогов Тяжинского муниципального района. Конкурс направлен на стимулирование непрерывного профессионального и личностного роста педагогов дошкольного образования, трансляцию лучших образцов педагогической практики, пропаганду инновационных идей и достижений.

В конкурсе этого года приняли участие три педагога воспитатель Тяжинского детсада № 3 «Золотой ключик», Ольга Николаевна Веселкова, воспитатель Тяжинского детсада № 5 «Светлячок» Оксана Ивановна Поздеева, воспитатель Тяжинского детсада № 1 «Березка» Светлана Сергеевна Розинкина.

В программу конкурса входили следующие испытания: презентация ведущих идей профессиональной деятельности, фрагмент открытого занятия, мастер-класс и круглый стол. О. Н. Веселкова представила опыт работы по теме «Реализация модели позитивной социализации дошкольников через взаимодействие с семьями и социальными партнерами».

Учебно-методический комплект к программе по духовно-нравственному воспитанию «В мире любви, добра и милосердия» презентовала О. И. Поздеева. «С чего начинается Родина» - так обозначила свой опыт работы по патриотическому воспитанию дошкольников С.С. Розинкина. Интересными, методически выверенными были фрагменты открытых занятий «Моя семья», «Огонь – друг, огонь – враг!?», « Колокольный звон России».

Не остались без внимания конкурсантов и коллеги. Разнообразная палитра мастер-классов дала возможность конкурсантам не только показать свой профессионализм, но и продемонстрировать актерские способности, умение взаимодействовать с аудиторией. Ольга Николаевна Веселкова показала коллегам, как устроить семейный праздник, пригасив всех желающих поучаствовать в мастер-классе «Сам себе аниматор». Много нового узнали педагоги об истории православия на мастер-классе «Семья как хранительница православных праздников» Оксаны Ивановны Поздеевой.

Конкурсное испытание «Профессиональный разговор за круглым столом» провела методист информационно-методического центра Оксана Валерьевна Балышева. Это задание представляло собой импровизированную пресс-конференцию, в ходе которой конкурсанты продемонстрировали способности к публичному представлению, защищая свои взгляды на дошкольное образование и воспитание. Они обсудили существующие проблемы, пути их решения и перспективы развития системы дошкольного образования.

По итогам конкурсных испытаний победителем конкурса «Воспитатель года России» 2019 года стала Оксана Ивановна Поздеева, воспитатель Тяжинского детского сада № 5 «Светлячок» (заведующая Анастасия Сергеевна Меркулова). Она представит муниципалитет на региональном уровне в декабре 2019 года.