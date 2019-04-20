В Тяжине прошел объезд территории

В объезде приняли участие первый заместитель главы Тяжинского муниципального района Анатолий Викторович Барков, заместители главы района, глава Тяжинского городского поселения Николай Александрович Петраков, начальники структурных подразделений администрации района.

Участники объезда обсудили ход подготовки объектов к празднованию Дня Победы. В этом году в районном центре решили ограничиться косметическим ремонтом площади Победы. Ее реконструкцию запланировано провести в будущем году. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» здесь намечено установить современные парковые диваны, урны, смонтировать освещение, усовершенствовать клумбы и покрытие.

В рамках подготовки к юбилею района, в поселке Тяжинский по инициативе жителей запланирован ряд мероприятий по благоустройству. Сданы документы на областной конкурс проектов инициативного бюджетирования «Благоустройство площади Ленина». В случае победы на областном этапе, поселок получит из средств областного бюджета более 1 миллиона рублей на установку новых парковых диванов и урн, а также монтаж освещения. Важное условие – софинансирование жителей и индивидуальных предпринимателей. На поселковом уровне этот проект представил и защитил коллектив детского сада № 3 «Золотой Ключик» (заведующая Ольга Анатольевна Караульнова).

Затем участники объезда территории побывали в поселковом Парке культуры и отдыха. Здесь также необходимо провести реконструцию. В парке намечается заасфальтировать дорожки, оборудовать стрелковый тир, смонтировать новую детскую площадку, установить аттракционы, создать уголок сказочных и мифологических персонажей, установить видеонаблюдение.

На территории Парка культуры и отдыха находится 220 тополей. Деревьям уже около 60 лет, поэтому в ближайшей перспективе необходимо организовать их кронирование. В реконструкции парка также решили принять участие и представители предпринимательского сообщества. К 95-летию Тяжинского района местные бизнесмены приобретут сюда оборудование необходимое в работе учреждения культуры.