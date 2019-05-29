В Тяжине прошел объезд территории

В Кемерове ограничат скорость движения на опасном участке В Кемерове ограничат скорость движения на опасном участке. Он находится на улице Волгоградской....

В Кузбассе восьмилетнего ребёнка сбил УАЗ В Кузбассе УАЗ сбил восьмилетнего ребёнка. ДТП произошло во вторник, 28 мая, в озле посёлка...

Напавший на водителя с пистолетом кемеровчанин рассказал об инциденте Кемеровчанин сообщил, что между ним и другим водителем возник конфликт. Мужчина использовал...