В Тяжине прошел объезд территории

В рамках подготовки к празднованию 95-летия Тяжинского района комиссионно были осмотрены объекты на «красной линии». В объезде приняли участие руководители структурных подразделений администрации Тяжинского муниципального района и представители администрации Тяжинского городского поселения.
Участники объезда проработали вопросы благоустройства районного центра. Определили, где есть необходимость обновить фасад, отремонтировать крыльцо, обновить баннеры социальной тематики, спилить засохшие тополя, разбить цветочные клумбы или установить вазоны. Также наметили выработать единое цветовое решение при оформлении фасадов зданий и торговых заведений.
Глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин поручил главе администрации Тяжинского городского поселения Николаю Александровичу Петракову в каждом конкретном случае встретиться с собственниками зданий и найти взаимоприемлемый вариант праздничного оформления и благоустройства прилегающей территории.
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