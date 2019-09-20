В Тяжине прошел областной этно-марафон «Круг друзей»

В рамках просветительского проекта «Согласие народов. Созвучие культур» этно-марафон провели Кемеровская областная библиотека для детей и юношества и Тяжинская центральная детская библиотека.
Учащиеся 4 класса Тяжинской средней школы № 2 побывали на мероприятии «Хранители очага»: домовые разных народов». В Тяжинской центральной районной библиотеке старшеклассники приняли участие в мероприятии «Народы Кузбасса: Единство разных».
Для воспитанников детского сада № 3 «Золотой ключик» прошла театрализованная познавательно-игровая программа «Светлая душа родного дома». В увлекательной форме дети познакомились с культурой народов родного края.
Мероприятия проекта направлены на популяризацию и осмысление национальных традиций народов, проживающих на территории России и Кузбасса.
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