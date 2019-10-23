В Тяжине прошел областной театральный фестиваль

К Новому году в Кемерове построят ледяную горку за 600 тысяч Мэрия Кемерова ищет подрядчика для строительство ледяной горки. Согласно информации на портале...

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