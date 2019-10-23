В Тяжине прошел областной театральный фестиваль

Отборочный тур регионального фестиваля-конкурса любительских театральных коллективов состоялся в рамках регионального творческого проекта «Театральный перекресток», посвященный Году театра и 300-летию Кузбасса.
На сцене районного Дома культуры «Юбилейный» состоялись показы спектаклей детских и взрослых любительских театральных коллективов области из городов Кемерово и Тайга, Чебулинского, Мариинского, Тяжинского и Тисульского районов. Тяжинские зрители получили возможность посмотреть 10 спектаклей.
Участников регионального театрального фестиваля-конкурса поприветствовал председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района Александр Иванович Сорокин. Им были вручены Дипломы Кемеровского областного Центра народного творчества и досуга и Благодарственные письма главы Тяжинского муниципального района, а также сладкие подарки от ООО «Адмирал».
Тяжинский районный Дом культуры «Юбилейный» представил на суд членов жюри и зрителей два спектакля: «Чудики» по произведениям Василия Макаровича Шукшина в исполнении народного коллектива театра «Лица» и «Повелитель мух» по мотивам романа Уильяма Голдинга в исполнении образцового самодеятельного коллектива театра-студии «поМОСТ». Режиссер-постановщик спектаклей Марина Георгиевна Чипилева.
Результаты конкурса будут известны позднее.
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