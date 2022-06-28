В Тяжине прошел окружной бал выпускников

В администрации муниципалитета состоялся прием выпускников школ – медалистов и 100-бальников. Глава Тяжинского округа Виктор Ефремович Серебров поздравил ребят с вступлением во взрослую жизнь: «В этом году школы округа закончили 68 выпускников. Отрадно, что среди них наша гордость – медалисты, а их в этом году пятнадцать. Тяжинская средняя школа № 1 имени Героя Кузбасса Н. И. Масалова выпускает 6 медалистов. Это Зоя Арджуманова, Екатерина Окунева, Вероника Никон, Арина Григорова, Яна Цыплина, Мария Простатина, Дарья Костянова. Гордится своим «золотым фондом» – сестрами Дарьей и Валерией Дайдоновыми Тяжинская средняя школа № 2. Невозможно не восхищаться медалистами Тяжинской средней школы № 3: Александром Елиным, Софьей Орешкиной, Ксенией Отт, Ариной Баутиновой, Елизаветой Кузиной, а также Дарьей Окуневой, медалисткой Итатской средней школы имени Т.Ф. Данкевич».

Также были отмечены ребята, которые показали на экзаменах высокие результаты и сдали их на 100 баллов – Роман Радченко, Яна Цыплина и Мария Простатина. Результаты не были бы столь весомы без кропотливого труда педагогов, классных руководителей. Отдельную благодарность глава округа адресовал директорам школ, создавшим ребятам условия для отличной учебы. Также на приеме чествовали родителей, близких ребятам людей, сумевших привить детям настойчивость, целеустремленность, ответственность, умение добиваться намеченных целей и преодолевать трудности.

На центральной площади выпускников школ муниципалитета поздравил глава Тяжинского округа В. Е. Серебров. Затем состоялась церемония награждения федеральными золотыми медалями «За особые успехи в учении», золотыми и серебряными знаками «Отличник Кузбасса» и почетными грамотами главы округа.

Всю торжественную часть вели сами выпускники. В этот вечер они на летней сцене исполняли песни со своими творческими родителями, обращались со словами благодарности к учителям, близким и родителям.