В Тяжине прошел онлайн-концерт

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В Кемерове прогремел салют по случаю 75-летия Победы Напомним, что 9 апреля МАУ «Центр творческих технологий управления культуры, спорта и молодежной...