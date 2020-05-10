В Тяжине прошел онлайн-концерт

Программу «Победа вновь по нашим улицам идет», посвященную 75-летию Великой Победы, подготовили самодеятельные артисты и работники районного Дома культуры «Юбилейный». С видеозаписью можно познакомиться в соцсетях и на официальном сайте администрации Тяжинского муниципального округа.
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