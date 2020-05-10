Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжине прошел онлайн-концерт

Программу «Победа вновь по нашим улицам идет», посвященную 75-летию Великой Победы, подготовили самодеятельные артисты и работники районного Дома культуры «Юбилейный». С видеозаписью можно познакомиться в соцсетях и на официальном сайте администрации Тяжинского муниципального округа.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
10/05/2020
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

О пациентах с коронавирусом рассказала врач Калтана
Пациенты чувствуют себя хорошо, температура не поднимается. «Учитывая неблагополучную ситуацию в...
Ребенок войны 1941-1945 доживает свои дни в «гетто»
Маленькая девочка не стреляла из оружия по захватчикам, но умела вязать трехпалые рукавицы для...
В Кемерове прогремел салют по случаю 75-летия Победы
Напомним, что 9 апреля МАУ «Центр творческих технологий управления культуры, спорта и молодежной...
На праздники в Кузбассе усилят контроль за изоляцией
Известно, что на границе с Новосибирской областью дежурил один экипаж ГИБДД. В социальных сетях...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus