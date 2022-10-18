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В Тяжине прошел показательный матч по мини-волею

В спортивном зале Тяжинского агропромышленного техникума собрались любители спорта и здорового образа жизни, активисты ветеранского движения.
Мини-волей появился в Японии в 1972 году на острове Хоккайдо в городе Тайки. Правила мини-волея были переведены на русский, китайский и другие языки с целью разделить всю прелесть этого удивительного вида спорта с другими людьми. Девиз мини-волея: «Встречать людей, приобретать друзей, делиться с друзьями».
Мини-волей получил широкое распространение благодаря своей простоте. Среди преимуществ – понятные правила, легкий мяч, низкая сетка и широкая площадка для игры. Этим спортом для всех могут наслаждаться мужчины, женщины и дети.
Первый в Тяжинском округе матч по мини-волею организовал Иван Степанович Лунев – ветеран педагогического труда Тяжинского агропромышленного техникума, участник физкультурно-спортивного движения с многолетним стажем.

Спорт
Тяжин
kuzbassnews.ru
18/10/2022
Спорт
Тяжин
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