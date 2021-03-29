В Тяжине прошел познавательно-исторический час «Кузбасс – связь времен и поколений»

В Кемерове продолжается снос аварийных зданий Последним снесенным зданием стал жилой дом, расположенный по улице Шахтерская, 7. В регионе...

14-летняя девочка погибла после падения с 16 этажа в Кемерове ЧП произошло днем в субботу, 27 марта в Кемерово. На Комсомольском проспекте с 16-го этажа дома №...

От -11 до +11 градусов ожидается в Кузбассе в последний понедельник марта В ночь на понедельник, 29 марта, синоптики обещают от -1 до -6 градусов, при этом местами столбики...