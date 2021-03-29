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В Тяжине прошел познавательно-исторический час «Кузбасс – связь времен и поколений»

В рамках празднования 300-летия Кузбасса, мероприятие для студентов Тяжинского агропромышленного техникума провели библиографы сектора краеведения Тяжинской центральной окружной библиотеки имени Н. И. Масалова Яна Александровна Ветчанова и Ксения Александровна Катафеева.
Участники познавательно-исторического часа прослушали информационно-историческую справку о событиях, связанных с обнаружением полезных ископаемых в Кузбассе, а также о его дальнейшей индустриализации. Также студентам были продемонстрированы видеоматериалы о знаменитых земляках: спортсменах, поэтах, актерах.
Также студенты приняли участие в открытии экспозиции «Время читать Кузбасс», приуроченной к празднованию 300-летия Кузбасса. Яна Александровна рассказала о представленных книгах, отражающих историю становления и развития региона, жизнь людей и красоты сибирских мест. Особое внимание было уделено экспонатам, предоставленным музеем-заповедником «Красная горка», а также работам земляка, мастера берестяного дела Леонида Федоровича Кондакова.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
29/03/2021
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

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