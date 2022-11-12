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В Тяжине прошел праздник «55 ступеней к успеху», посвященный юбилею Дома культуры

В ДК «Юбилейный» функционируют 33 творческих формирования широкого спектра жанровых направлений: вокальное, хореографическое, театральное, актерского мастерства.
В юбилейный вечер в фойе здания и на втором этаже гостей встречали фотовыставка, видеопрезентация учреждения и выставка достижений. На сцене зрители увидели лучшие номера хореографии, вокала, театрального искусства.
С 55-летним юбилеем  ДК «Юбилейный» коллектив поздравили председатель Законодательного собрания Кемеровской области – Кузбасса Алексей Анатольевич Зеленин, глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров, заместитель министра культуры и национальной политики Юлия Леонидовна Тихонова, генеральный директор ГАУК «Кузбасскино» Елена Николаевна Дудкина, заведующая отделом Центра народного творчества Кузбасса Мария Владимировна Оксем. Лучшие работники Дома культуры получили заслуженные награды.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
12/11/2022
Культура
Тяжин
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