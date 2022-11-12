В Тяжине прошел праздник «55 ступеней к успеху», посвященный юбилею Дома культуры

В ДК «Юбилейный» функционируют 33 творческих формирования широкого спектра жанровых направлений: вокальное, хореографическое, театральное, актерского мастерства.

В юбилейный вечер в фойе здания и на втором этаже гостей встречали фотовыставка, видеопрезентация учреждения и выставка достижений. На сцене зрители увидели лучшие номера хореографии, вокала, театрального искусства.

С 55-летним юбилеем ДК «Юбилейный» коллектив поздравили председатель Законодательного собрания Кемеровской области – Кузбасса Алексей Анатольевич Зеленин, глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров, заместитель министра культуры и национальной политики Юлия Леонидовна Тихонова, генеральный директор ГАУК «Кузбасскино» Елена Николаевна Дудкина, заведующая отделом Центра народного творчества Кузбасса Мария Владимировна Оксем. Лучшие работники Дома культуры получили заслуженные награды.