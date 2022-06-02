В Тяжине прошел праздник, посвященный Международному дню защиты детей

Ребят и их родителей поприветствовал глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров. Затем состоялся театрализованный концерт «Время чудес». Множество развлекательно-познавательных локаций было устроено на площади Ленина. «В стране сказок» ребятишки могли заняться раскраской сюжетов русских народных сказок восковыми мелками на мольбертах, создать рисунки на асфальте, принять участие в игровых программах «Веселая карусель» и «Цвет настроения – лето».

Также открылась выставка декоративно-прикладного творчества «Культурное наследие моего родного края» и прошли мастер-классы для детей: «Мастерская чудес» (раскрашивание декоративных рамок), «Веселая кукляндия», «Сувенирная лавка» (изделия из дерева), «Джунгли зовут» (оригами). Работали селфи-зоны.

В центре национальных культур прошла познавательная программа «Страна Детства». В Тяжинском центре дополнительного образования состоялся показ кукольного спектакля «Приключения утенка Гоши». Также прошли экскурсии в музее боевой славы воинов-интернационалистов. На площадке перед Домом культуры «Юбилейный» прозвучала радиогазета «Детство – яркая пора!»

На площадке центра дополнительного образования прошла квест-игра «В поисках сокровищ». В кинозале ДК «Юбилейный» был дан старт летней программы «#Кинолето». Прекрасным подарком от ГАУК «Кузбасскино» и киностудии имени Максима Горького для ребятишек стал бесплатный показ полнометражного цветного художественного фильма-сказки «Варвара-краса, длинная коса» режиссера Александра Роу.