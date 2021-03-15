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В Тяжине прошел праздник проводов русской зимы «Гуляй народ - Масленица у ворот!»

На площади Ленина работал палаточный городок гастрономических досуговых площадок по Дням недели Масленицы. Все желающие могли посетить традиционную ярмарку с блинами, пирогами и шашлыками.
Для всех гостей и жителей поселка на сцене состоялось театрализованное представление с Солохами, госпожой Зимой, ее помощником Зимовием, Весной-красной и Масленицей. Гости и жители окружного центра, приняли активное участие в народных играх, забавах и конкурсах. Взрослые соревновались в катании «блинов», сражались в «Битве вениками», состязались в поднятии гири, а также игре «Сорви платок». Масленица вместе с детьми водила хороводы, проводила конкурсы.
Ребятишки проявили ловкость и сноровку в беге в мешках, скачках на «лошадях» и перетягивании каната. С тематическими концертными номерами выступили участники театра танца «Весна», сводного ансамбля творческих коллективов «Сударушка» и «Родничок», ансамбля «Задоринка», мужской вокальной группы «Талисман», фольклорного ансамбля «Росинка», ансамбля «Барыня», фольклорного ансамбля «Россияночка» и хора русской песни «Раздолье».
Завершился народный обрядовый праздник традиционным сжиганием чучела Масленицы.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
15/03/2021
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

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