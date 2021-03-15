В Тяжине прошел праздник проводов русской зимы «Гуляй народ - Масленица у ворот!»

Минобрнауки проведёт проверку по сообщению о таракане в макаронах в кузбасской школе В Сети появилось сообщение, что в Итатской школе обнаружили маленького таракане в макаронах. Также...

Кузбассовцев предупредили о ночном похолодании до -31 градуса Ночью 14 марта в Кузбассе ожидается похолодание, минимальная температура воздуха местами составит...

Актёр Владимир Машков встретился в Кузбассе с творческой молодёжью На встрече Владимир Машков рассказал про природу эмоций и чувств, а также про свой творческий путь...