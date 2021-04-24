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В Тяжине прошел премьерный показ художественного фильма «Чудики»

Киноисторию деревни в лицах создали самодеятельные кинематографисты – актеры Тяжинского народного театра «Лица» (режиссер-постановщик Марина Георгиевна Чипилева). Все сцены двухсерийного кинофильма по рассказам Василия Макаровича Шукшина были сняты на Тяжинской земле.
Работа над телевизионной версией спектакля «Чудики» продолжалась с 2018 по 2021 годы. При этом участники съемочной группы были универсальными специалистами – актерами, костюмерами, гримерами, декораторами, водителями, видеооператорами, режиссерами видеомонтажа.
Результат коллективного творчества создатели кинофильма представили на суд земляков в кинозале Тяжинского Дома культуры «Юбилейный».

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
24/04/2021
Культура
Тяжин

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