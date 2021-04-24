В Тяжине прошел премьерный показ художественного фильма «Чудики»

В Кузбассе выявили штаммы британского и южноафриканского COVID-19 В Кузбассе были обнаружены новые штаммы коронавируса — британский и южноафриканский. Об этом...

В Кузбассе 67 человек заболели COVID-19, двое умерли Умерли 2 пациента: мужчина 1959 года рождения из Междуреченска и мужчина 1941 года рождения из...

Кемеровчане пожаловались на подозрительное пятно в школьной еде Со слов кемеровчанки, ученики кировской школы во время приема пищи обнаружили на сосиске...