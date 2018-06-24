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В Тяжине прошел районный бал выпускников

В общеобразовательных организациях Тяжинского района аттестаты о среднем образовании получили 89 выпускников. Ребята и педагоги возложили цветы к мемориалу земляков, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.
С окончанием школы ребят поздравили глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин, депутат Совета народных депутатов Кемеровской области, председатель комитета по вопросам образования, культуры и национальной политики Галина Михайловна Соловьева, председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района Александр Иванович Сорокин. За успехи в учебе, активную гражданскую позицию многие выпускники получили заслуженные награды.
В этом году с золотой медалью «За особые успехи в учении» школу окончили 11 выпускников: учащиеся Тяжинской средней школы № 1 Ксения Ликаренко, Анна Рябова, Алина Данилкова, Николай Игин, Елизавета Трушель, Татьяна Тупикова, Даниил Фарин, учащийся Тяжинской средней школы № 3 Андрей Головко, учащиеся Итатской средней школы Ольга Андреева, Александра Вайчук, Анастасия Шильникова.
Пять выпускников окончили обучение в школе с серебряной медалью «За особые успехи в учении». Это учащиеся Тяжинской средней школы № 1 Мария Архипенко и Владислав Гоев, учащаяся Тяжинской средней школы № 2 Виктория Новоселова, учащаяся Итатской средней школы Виктория Шураева.
Такие выдающиеся результаты выпускников, вряд ли были бы возможны без кропотливого труда педагогов, классных руководителей – Галины Вениаминовны Тупиковой, Ольги Валерьевны Мартыненко, Валентины Александровны Слободчиковой, Ирины Сергеевны Яковлевой, Татьяны Викторовны Медведевой.
Немаловажную роль в этом сыграли родительское терпение и мудрость Татьяны Петровны и Олега Петровича Ликаренко, Натальи Викторовны Рябовой, Натальи Николаевны и Андрея Анатольевича Данилковых, Виктории Николаевны и Константина Петровича Игиных, Елены Владимировны и Константина Геннадьевича Трушель, Светланы Александровны и Евгения Геннадьевича Тупиковых, Елены Владимировны и Сергея Юрьевича Фариных, Ларисы Ивановны и Юрия Александровича Архипенко, Екатерины Александровны Егоровой, Елены Октамовны Артюшиной, Галины Владимировны и Николая Николаевича Головко, Натальи Владимировны и Сергея Петровича Андреевых, Натальи Валерьевны и Сергея Ивановича Вайчук, Марины Александровны и Вадима Николаевича Шильниковых, Елены Александровны Шураевой.
К районному балу выпускников ребята подготовили танцевальные номера, а участники художественной самодеятельности и работники культуры – вокальные выступления.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
24/06/2018
Образование
Тяжин
Новости Кузбасса
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