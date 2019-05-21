В Тяжине прошел районный конкурс компьютерного творчества «Лучшая презентация на иностранном языке»

В конкурсе приняли участие 9 обучающихся 5-11-х классов из Итатской средней школы, Тяжинских средних школ № 1 и № 3. Конкурсные испытания в номинациях «Спорт» и «Кузбасс», проходили в трех возрастных группах (младшая, средняя, старшая).

В Тяжинском центра дополнительного образования ребята рассказывали на иностранном языке об увлечении спортом, о знаменитых спортсменах страны и их победах, о выдающихся людях Кузбасса, о природных богатствах края. Каждый рассказ сопровождался показом презентации, которую школьники составляли самостоятельно. Конкурсанты показали отличное владение иностранным языком, умение работать с компьютером.

В этот день никто ни остался без заслуженной награды. В номинации «Спорт» победителями стали ученик 7 класса Тяжинской СШ № 3 Максим Лакота и ученица 8 класса Тяжинской СШ № 1 Дарья Костянова. В номинации «Кузбасс» победила группа школьников 10 класса Тяжинской СШ № 1. Победители и призеры конкурса награждены Почетными грамотами Управления образования Тяжинского муниципального района.

Также конкурсанты приняли участие в «круглом столе», посвященном вопросам изучения иностранных языков современными подростками.