В Тяжине прошел районный слет активистов Российского движения школьников

В слёте на базе Тяжинского центра дополнительного образования приняли участие более 40 учащихся из 15 образовательных учреждений района. Начался слёт с яркого выступления агитбригады активистов РДШ Тяжинского центра дополнительного образования (руководитель Ирина Анатольевна Дюбикова). Ребята рассказали о своих достижениях в реализации направлений: личностное развитие, гражданская активность, военно-патриотическое воспитание. Также участники агитбригады исполнили гимн РДШ.

Со словами приветствия к участникам слета обратились начальник управления образования администрации Тяжинского муниципального района Светлана Вячеславовна Погуляева и муниципальный куратор РДШ – Алина Михайловна Попова.

После торжественного открытия слета, учащихся и школьных педагогов – кураторов РДШ ждала насыщенная программа. Ребята отправились работать на 4 площадки. Каждая из площадок символизировала одно из направлений РДШ. Ребята не только еще больше узнали о направлениях работы, но и попробовали свои силы в мастер-классах.

На площадке РДШ – лидер (руководитель педагог-организатор ЦДО Ирина Анатольевна Дюбикова) участники слета размышляли над вопросом «Как стать успешным человеком?» и что для этого необходимо.

Руководитель площадки РДШ – волонтеры, заместитель директора по воспитательной работе Итатской СШ Мария Ивановна Лорай провела фасилитационную сессию, где ребята узнали, что такое гражданская активность, кто такие волонтеры, познакомились с рукопожатием волонтеров.

На площадке РДШ – медиа (руководитель педагог дополнительного образования ЦДО Валентина Сергеевна Шугова) ребята познакомились с понятием киберпространства, узнали о медиа и информационных центрах. Самые смелые ребята попробовали себя в роли журналистов.

На площадке РДШ – патриоты (руководитель педагог-организатор ЦДО Ольга Владимировна Толстова) ребята демонстрировали элементы строевой подготовки, оказывали первую медицинскую помощь, выполняли армейские нормативы на время.

Наравне со школьниками в работе площадок принимали участие начальник управления образования администрации Тяжинского муниципального района Светлана Вячеславовна Погуляева, начальник отдела молодежной политики и спорта администрации Тяжинского муниципального района Алена Александровна Артемьева, директор информационно-методического центра Марина Николаевна Кирюшкина и методист ИМЦ Дина Анатольевна Костянова.

Пока ребята работали на площадках, педагогам - кураторам РДШ скучать было некогда. Сначала они стали участниками коммуникативного тренинга «Мы вместе, мы рядом», который провела педагог-психолог Тяжинского ЦДО Алла Сергеевна Пастухова. Педагоги получили много полезных советов по диагностике детского коллектива, выявлению организаторских способностей, расширили свои знания о феномене лидерства в подростковой среде. Затем совместно с муниципальным куратором обсудили вопросы развития РДШ в образовательных организациях. Кроме того с педагогом дополнительного образования Ингой Юрьевной Номаль разучили гимн РДШ, который теперь традиционно будет исполняться на школьных мероприятиях.

Также на площадках ребята готовили и защищали мини-проекты своего направления, где представляя идеи, планы, предложения по развитию направлений продемонстрировали лидерские качества.

Подведение итогов слета показало, что Российское движение школьников в Тяжинском муниципальном районе набирает обороты. Все больше ребят узнает о движении, находит в нем для себя много интересного и присоединяется к нему.