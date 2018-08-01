В Тяжине прошел семинар для исполнителей социального проекта «Выбор за мной»

В работе информационно-обучающего семинара по теме «Позитивная профилактика употребления психоактивных веществ» приняли участие специалисты социально-реабилитационного центра, комиссии по делам несовершеннолетних, отдела молодёжной политики и спорта администрации района, медицинские работники Тяжинской районной больницы, социальные педагоги школ района, педагоги агропромышленного техникума, родители детей из группы риска. Все те, кто непосредственно занимается профилактикой употребления психоактивных веществ.

Цель семинара: повышение профессиональной компетентности специалистов, родителей в вопросах профилактики асоциального поведения детей и подростков, употребления психоактивных веществ, алкоголя и табакокурения.

Открыла семинар заместитель главы Тяжинского муниципального района по социальным вопросам Оксана Васильевна Коновалова. Заместитель директора Кузбасского регионального центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие личности» Элина Валерьевна Працун рассказала об интерактивных технологиях и методах работы по первичной профилактике негативных явлений, жестокости и агрессивности в детской и подростковой среде, подробно остановилась на восстановительных практиках в профилактической деятельности.

В работе семинара приняло участие 45 человек. Участникам был роздан дополнительный материал в электронной форме для самостоятельного изучения.