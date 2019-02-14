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В Тяжине прошел турнир по мини-футболу среди мужских команд

В соревнованиях, посвящённых 30-й годовщине со дня вывода советских войск из Афганистана, приняли участие спортсмены из Тисульского и Тяжинского районов, городов Мариинск и Анжеро-Судженск.
Турнир на базе спортивного комплекса «Юность» открыли участники военно-патриотического клуба «Витязь». Они прочитали стихотворения об Афганской войне. Все присутствующие почтили минутой молчания земляков, погибших в Афганистане. С приветственными словами к спортсменам обратились начальник отдела молодёжной политики и спорта Тяжинского муниципального района Алёна Александровна Артемьева и главный судья соревнований Николай Юрьевич Федоров.
По результатам проведённых игр первое место заняла команда «Южный» (г. Анжеро-Судженск). На втором месте – команда «Юность» (пгт. Тяжинский). Третье место досталось команде «Энергия» (г. Мариинск).

Спорт
Анжеро-Судженск
Мариинск
Тисуль
Тяжин
kuzbassnews.ru
14/02/2019
Спорт
Анжеро-Судженск
Мариинск
Тисуль
Тяжин
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