В Тяжине прошел устный журнал «Мир такой прекрасный, но не безопасный»

Знакомясь с первой страницей журнала «Правила движения знай, как таблицу умножения», участники клубного объединения «Юные таланты» Тяжинского центра национальных культур отгадывали загадки, участвовали в игре-кричалке «Разрешается – запрещается».

Следующая страница была посвящена пожарной безопасности. Присутствующие посмотрели тематические видеоролики, получили памятки с номерами телефонов, куда можно обратиться в случаи непредвиденных обстоятельств.

Кроме того ребятам напомнили правила поведения на природе. В преддверии весеннего паводка предупредили об опасности талого льда, гололёда.

Одна из страниц устного журнала была посвящена правилам личной безопасности. Здесь ребята выполняли различные задания, вспомнили сказки, где были нарушены основы безопасности жизнедеятельности, что привело к печальным последствиям. Разбирали различные ситуации и находили правильный выход из них.

Особый интерес у детей вызвала страница «Опасный Интернет». Ребята разгадали зашифрованное интернет-послание, познакомились с понятием «фишинг» и правилами поведения в социальных сетях.

Познакомившись со страницей устного журнала «Терроризм – угроза обществу» ребята узнали, как нужно действовать в критических ситуациях, чтобы избежать трагедии.