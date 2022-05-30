Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжине прошел велопробег

Организаторами велопробега, посвященного 100-летию со дня рождения Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова, выступили центр национальных культур и отдел молодежной политики, спорта и туризма администрации Тяжинского муниципального округа.
В апреле 1945 года при штурме столицы фашистской Германии боец из Кузбасса спас маленькую немецкую девочку. Этот подвиг стал идейной основой композиции монумента «Воин-освободитель», установленного в Трептов-парке города Берлина.
По улицам окружного центра проследовала колонна из 120 велосипедистов. Почетными грамотами и памятными призами отмечены самый младший и самый старший участник велопробега. Ими оказались Ульяна Кротова и Валентина Георгиевна Безручко.
Также была награждена самая спортивная семья – Безручко. За творческий подход к оформлению колонны особо отмечен коллектив Тяжинского центра дополнительного образования.

Спорт
Тяжин
kuzbassnews.ru
30/05/2022
Спорт
Тяжин

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus