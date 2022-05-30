В Тяжине прошел велопробег

Организаторами велопробега, посвященного 100-летию со дня рождения Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова, выступили центр национальных культур и отдел молодежной политики, спорта и туризма администрации Тяжинского муниципального округа.

В апреле 1945 года при штурме столицы фашистской Германии боец из Кузбасса спас маленькую немецкую девочку. Этот подвиг стал идейной основой композиции монумента «Воин-освободитель», установленного в Трептов-парке города Берлина.

По улицам окружного центра проследовала колонна из 120 велосипедистов. Почетными грамотами и памятными призами отмечены самый младший и самый старший участник велопробега. Ими оказались Ульяна Кротова и Валентина Георгиевна Безручко.

Также была награждена самая спортивная семья – Безручко. За творческий подход к оформлению колонны особо отмечен коллектив Тяжинского центра дополнительного образования.