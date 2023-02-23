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В Тяжине прошел военно-спортивный конкурс среди допризывной молодежи

На торжественном открытии соревнований ребят поприветствовал председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального округа Александр Иванович Сорокин.
В смотре-конкурсе на базе спортивного комплекса «Юность» участвовали будущие защитники Отечества, обучающиеся Тяжинских средних школ № 1 и № 3, Итатской средней школы и студенты Тяжинского агропромышленного техникума.
Ребят ждали различные испытания: визитная карточка, разборка и сборка автомата, военизированная эстафета, конкурс командиров «Плащ в рукава…Газы!» - надевание общевойскового защитного комплекта, конкурсы «Основы воинских знаний. Рода и виды войск» и «Статен стою, силен в бою».
По итогам конкурса «Сегодня мальчишки, а завтра солдаты» первое место заняла команда «Барс» (Тяжинская средняя школа № 3). На втором месте команда «Патриот» (Тяжинская средняя школа № 1 имени Героя Кузбасса Н. И. Масалова). Третье место досталось команде «Факел» Итатской СШ имени Т. Ф. Данкевич. На четвертом месте студенты Тяжинского агропромышленного техникума.
Все команды получили почетные грамоты, подарки и сладкие призы.



Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
23/02/2023
Образование
Тяжин

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