В Тяжине прошел Всероссийский день трезвости

Медики и работники отдела молодежной политики и спорта администрации Тяжинского муниципального района разработали листовки содержащие статистическую информацию, информацию о вреде алкоголя на организм человека, в том числе подростка. Молодогвардейцы распространили их среди жителей районного центра.
В качестве альтернативы употреблению алкоголя подросткам и людям старшего возраста предлагали посещать спортивные секции, кружки и творческие объединения.
На очередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних, листовки были распространены среди граждан, в отношении которых рассматривались административные материалы за употребление ими спиртосодержащих продуктов. Также листовки были размещены на стендах в Управлении социальной защиты населения и социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних».
В Тяжинской районной больнице прошел день открытых дверей. Листовки были размещены на информационных стендах, также все желающие могли анонимно получить консультацию нарколога, бесплатно сдать тест на ВИЧ и измерить артериальное давление. Всего в ходе мероприятий было распространено 70 листовок.
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