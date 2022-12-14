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В Тяжине прошел XIV конкурс исполнителей народной песни «Зимние кружева»

В Тяжинской детской школе искусств № 31 конкурс посвятили Году культурного наследия народов России. В нем приняли участие 22 вокалиста в трех возрастных группах. По условиям конкурса каждый участник должен был исполнить две песни – одну без музыкального сопровождения, вторую с инструментальным сопровождением.
Зрители услышали в исполнении участников конкурса календарные, лирические и задорные зажигательные песни, игру на ложках, трещотках, флейтах. В антракте, когда жюри подводило итоги, дети выступили с сольной программой и исполнили на баяне, фортепиано и балалайке пьесы разных композиторов.
Победителям конкурса от администрации школы вручены медали, а всем участникам – дипломы и призы. Участников конкурса подготовили преподаватели: Ольга Владимировна Стифорова, Наталья Анатольевна Чухрова, Антонида Дмитриевна Харабрина. Концертмейстеры: Сергей Анатольевич Светляков, Сергей Анатольевич Симахин.

Культура
Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
14/12/2022
Культура
Образование
Тяжин

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