В Тяжине прошла акция «Библионочь-2019», на тему «Весь мир – театр»

С самого начала мероприятия все гости оказались в волшебном мире театра. В центральной районной библиотеке имени Н. И. Масалова для них были представлены театрализованные постановки по произведениям классической литературы. В постановках были задействованы учащиеся общеобразовательных школ районного центра.

После этого все участники акции разошлись по тематическим площадкам. На площадке «Театральный калейдоскоп» проходили конкурсы, викторины, игры. Чтобы стать настоящим артистом нужно владеть мимикой, жестами, четко произносить текст, пластично двигаться. Конкурс «Актерское мастерство» дал возможность всем желающим стать на время актерами и поучаствовать в театре-экспромте, выступить в роли диктора, выполнить различные задания.

Ретро-площадка «Родом из детства» объединила всех, кому интересно прикоснуться к вещам и событиям ушедших лет. Для них была организована выставка игрушек советских времен, просмотр диафильмов, чтение отрывков из любимых книг детства, прослушивание музыки 1970-1980-х годов.

Для любителей декоративно-прикладного творчества работали мастерские «Веселые ложки» и «Волшебный веер». Здесь можно было получить навыки изготовления из пластиковых ложек и вилок персонажей сказок, героев современных мультфильмов, театрального веера и многого другого.

Получить консультацию и ответы на многие вопросы можно было, посетив «Магический центр – книжный оракул». Педагог Тяжинской средней школы № 2 Александр Валентинович Богатов провел мастер-класс по игре в шахматы «От пешки до королевы». Мастер-класс по сдаче ГТО провели тренеры детско-юношеской спортивной школы

В течение всего вечера работало литературное кафе, где не только можно было выпить чашечку ароматного чая, но и принять участие в викторине по произведениям классиков отечественной литературы.

Все участники «Библионочи-2019» смогли найти для себя занятие по душе, приобрести навыки театрального искусства, получить заряд бодрости и положительных эмоций.