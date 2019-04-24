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В Тяжине прошла акция «Библиосумерки-2019», посвященная Году театра

В фойе Тяжинской центральной детской библиотеки герои известного мультфильма фиксики загадывали детям загадки. В читальном зале состоялась премьера сказки «Лисичкины проделки» кукольного театра «Арлекин» Тяжинского центра дополнительного образования.
На площадке «Народный театр» прошел мастер-класс по изготовлению сказочных героев из пластиковых ложек. В «Магической комнате» ребята побывали в гостях у профессора Минервы МакГонагалл, которая проводила таинственные гадания по книгам. Желающих окунуться в мир волшебства, и узнать свою судьбу было много.
На площадке «Театральное закулисье» дети перевоплощались в литературных героев и инсценировали сказки на новый лад. На пиратской вечеринке ребятишки танцевали, а также принимали активное участие в веселых конкурсах и эстафетах. В финале акции дети запустили в небо воздушные шары с самыми заветными желаниями.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
24/04/2019
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

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