В Тяжине прошла акция «Под зонтом у Осени»

В день разноцветных зонтов библиотекарь внестационарного отдела центральной библиотеки имени Н. И. Масалова Елена Ивановна Борзенкова и главный библиотекарь Виктория Викторовна Рябовалова поздравили прохожих с этим праздником, рассказали об истории зонта, о приметах, связанных с ним, а также о том, что расцветка зонта многое может поведать о его хозяине.
Участники акции получили в подарок буклет «Украсим осень разноцветными зонтами». Он знакомит с книгами, которые укроют от непогоды своими «зонтиками». Ведь даже самые унылые и серые дождливые дни можно украсить с помощью интересной книги.
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