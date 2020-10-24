В Тяжине прошла акция «Под зонтом у Осени»

В Росздравнадзоре прокомментировали информацию о повышении цен на лекарства В региональном Росздравнадзоре прокомментировали информацию о повышении цен на лекарственные...

Партия лекарств от коронавируса прибудет в Кузбасс В субботу, 24 октября, в Кемеровскую область на воздушном судне прибудет крупная партия препаратов...

Выставку рисунков врача-художника из «красной зоны» ковидария откроют в Кемерово Как сообщалось, Меллин, окончивший в 2003 году художественную школу, работает в Кузбасской...