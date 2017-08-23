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В Тяжине прошла акция, посвященная Дню Государственного флага Российской Федерации

В патриотической акции приняли участие работники учреждений социальной сферы, молодежь, школьники и воспитанники детских садов.
На площади возле районного Дома культуры «Юбилейный» перед земляками выступили участники театра танца «Весна» и солистка Наталья Чухрова. Затем собравшиеся прошли праздничным шествием по улицам районного центра.
В центральной районной библитеке прошло мероприятие «Наш триколор». В Парке культуры и отдыха поселка Тяжинский организовали викторину «История флага Российского». В социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних прошло познавательное занятие «Флаг России – символ государственности» и была развернута выставка детских рисунков. Во всех учреждениях культуры прошел единый клубный день «Российский триколор».

 

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
23/08/2017
Общество
Тяжин
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