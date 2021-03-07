В Тяжине прошла акция «Уличный артист»

На привокзальной площади сотрудники краеведческого музея прочитали женщинам поздравительные стихи. Также представительницам прекрасной половины человечества вручили открытки с высказываниями знаменитых мужчин о женщинах.
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