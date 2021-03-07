В Тяжине прошла акция «Уличный артист»

Кузбасские власти «переоткрыли» национальные проекты Или правильнее сказать: «Ещё раз открыли». В кузбасской администрации торжественно, с пресс-релизом...

Вылет рейса Кемерово-Новосибирск был задержан на 47 минут из-за позднего прибытия самолета Пассажиры ожидали посадки в здании аэровокзала.

Тепло до +7 градусов и штормовой ветер обрушатся на Кемерово Кузбассовцев предупреждают об осадках. Синоптики из Кемеровского центра по гидрометеорологии и...