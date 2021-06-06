Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжине прошла акция «Великое слово поэта!»

Специалисты Тяжинской центральной окружной библиотеки имени Н. И. Масалова предлагали прохожим принять участие в акции, вспомнить стихи великого поэта, а желающие могли записать отрывки из своих любимых стихотворений для видеоролика.
В день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, для жителей поселка Тяжинский была организована тематическая выставка. Дополнением к выставке послужила коллаж-композиция, на фоне которой каждый желающий мог сделать памятный снимок.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
06/06/2021
Культура
Тяжин

Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Перебои в поставках газа привели к срывам расписания кемеровских автобусов
Ранее сообщалось, общественный транспорт в кузбасской столице не смог заправиться для предстоящего...
Кузбассовцы опасаются пожара в многоэтажке из-за протекающей крыши
Жители многоэтажного дома в городе Белово обеспокоены: из-за текущей в подъезд воды и подтопления...
61-летняя женщина умерла от коронавируса в Кузбассе, еще 65 человек инфицированы
На утро 6 июня в Кузбассе зафиксирован еще один случай смерти пациента с коронавирусом. Выросло...
Дожди и туманы придут в Кузбасс в понедельник, 7 июня
В Кемерове ожидается от 11 до 13 градусов. При этом на территории всего Кузбасса пройдут...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus