В Тяжине прошла акция «Великое слово поэта!»

Перебои в поставках газа привели к срывам расписания кемеровских автобусов Ранее сообщалось, общественный транспорт в кузбасской столице не смог заправиться для предстоящего...

Кузбассовцы опасаются пожара в многоэтажке из-за протекающей крыши Жители многоэтажного дома в городе Белово обеспокоены: из-за текущей в подъезд воды и подтопления...

61-летняя женщина умерла от коронавируса в Кузбассе, еще 65 человек инфицированы На утро 6 июня в Кузбассе зафиксирован еще один случай смерти пациента с коронавирусом. Выросло...