В Тяжине прошла акция «Великое слово поэта!»

Специалисты Тяжинской центральной окружной библиотеки имени Н. И. Масалова предлагали прохожим принять участие в акции, вспомнить стихи великого поэта, а желающие могли записать отрывки из своих любимых стихотворений для видеоролика.
В день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, для жителей поселка Тяжинский была организована тематическая выставка. Дополнением к выставке послужила коллаж-композиция, на фоне которой каждый желающий мог сделать памятный снимок.
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