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В Тяжине прошла акция «Возьми книгу в дорогу»

На привокзальной площади библиотекарь Тяжинской центральной окружной библиотеки имени Героя Кузбасса Н.И. Масалова Елена Ивановна Борзенкова бесплатно предлагала пассажирам автобусов и поездов популярные детективы, приключенческие романы, произведения жанра «фэнтези».
Также можно было взять в дорогу популярные журналы, детскую литературу, брошюры с медицинскими, огородными и кулинарными советами. Чемоданы, в которых находились книги, библиотекарь оформила с использованием атрибутов дальних странствий и приключений. За полтора часа было подарено около сотни экземпляров. Участники акции были приятно удивлены и получили заряд хорошего настроения.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
04/08/2020
Культура
Тяжин

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