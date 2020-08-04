В Тяжине прошла акция «Возьми книгу в дорогу»

На привокзальной площади библиотекарь Тяжинской центральной окружной библиотеки имени Героя Кузбасса Н.И. Масалова Елена Ивановна Борзенкова бесплатно предлагала пассажирам автобусов и поездов популярные детективы, приключенческие романы, произведения жанра «фэнтези».
Также можно было взять в дорогу популярные журналы, детскую литературу, брошюры с медицинскими, огородными и кулинарными советами. Чемоданы, в которых находились книги, библиотекарь оформила с использованием атрибутов дальних странствий и приключений. За полтора часа было подарено около сотни экземпляров. Участники акции были приятно удивлены и получили заряд хорошего настроения.
Главные новости
Популярное за месяц
|
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Жителям городского округа Мытищи рекомендуют продолжать соблюдать масочный режим при посещении...
|
Перед судом предстанет 69-летняя женщина, которая была директором образовательного детско-...
|
В Кузбассе проходят рейды по соблюдению масочного режима. В Междуреченске к этой работе...
|
Покупал и разливал спиртное 19-летний хозяин дома. А позже выяснилось, что и сам он ранее состоял...