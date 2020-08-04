В Тяжине прошла акция «Возьми книгу в дорогу»

Жителям Мытищ рекомендуют продолжать носить маски в общественных местах Жителям городского округа Мытищи рекомендуют продолжать соблюдать масочный режим при посещении...

В Кузбассе директор образовательного центра украла 1,5 миллиона Перед судом предстанет 69-летняя женщина, которая была директором образовательного детско-...

В Кузбассе проходят рейды по соблюдению масочного режима В Кузбассе проходят рейды по соблюдению масочного режима. В Междуреченске к этой работе...