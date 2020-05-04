В Тяжине прошла благотворительная акция волонтеров

В связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом в стране и регионе активисты РДК «Юбилейный» в творческой форме провели благотворительную акцию «Вместе против вируса».
Участники акции напомнили покупателям торгового центра об опасности заражения новой коронавирусной инфекцией и предложили в качестве меры борьбы с распространением пандемии соблюдать социальное дистанцирование, использовать средства индивидуальной защиты – маски, перчатки, антисептические растворы для рук.
В рамках акции «Вместе против вируса» добровольцы-аниматоры раздали посетителям центра медицинские перчатки.
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