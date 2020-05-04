В Тяжине прошла благотворительная акция волонтеров

В понедельник в Кузбассе ожидаются дожди, грозы и усиление ветра В предстоящий понедельник, 4 мая, в Кузбассе ожидаются дожди, грозы и усиление ветра. Согласно...

Для кузбасских пенсионеров отменили льготный проезд Для кузбасских пенсионеров временно отменили льготу на проезд в общественном транспорте....

Губернатор Кузбасса будет вести видеодневник на YouTube Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв сообщил, что планирует вести «своеобразный видеодневник» на...