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В Тяжине прошла благотворительная ярмарка в рамках акции «Помоги собраться в школу»

На площадке перед районным Домом культуры «Юбилейный» состоялся танцевальный флешмоб театра танца «Весна» (руководитель Марина Владимировна Патрина).
Администрация Тяжинского городского поселения совместно с активистками женсовета (председатель Галина Евгеньевна Дюбикова) организовали для детей и их родителей сладкий стол. В ходе акции 41 ребенок получил новую обувь, приобретенную за счет бюджета муниципалитета. Волонтеры-молодогвардейцы вручили будущему первокласснику Данилу Почивалову набор для творчества.
Специалисты социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних оказали малообеспеченным семьям помощь вещами, бывшими в употреблении, которые безвозмездно предоставили жители райцентра. Обслужены 7 семей, выданы 117 вещей. Всего в районе новой обувью обеспечен 181 ребенок из малообеспеченных семей. Акция «Помоги собраться в школу» продолжается.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
24/08/2019
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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