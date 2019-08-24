В Тяжине прошла благотворительная ярмарка в рамках акции «Помоги собраться в школу»

В Новокузнецке продолжается празднование Дня шахтера Сегодня День Шахтера отмечают и в других городах.

Букет предсказаний соберут в День шахтера в Кемерове Мастер-классы по составлению букетов, цветочный забег и дефиле устроят в центре Кемерова цветоводы...

Бар закрыли в Кузбассе за антисанитарию Владельца бара привлекли к административной ответственности. Само заведение решили закрыть на 30...