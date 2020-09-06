В Тяжине прошла детская игровая программа «По секрету всему свету»

Работники культуры посвятили ее 96-летию Тяжинского муниципального округа. Во дворе домов 13 и 15 по улице Горького дети участвовали в викторинах, отгадывали загадки. После завершения программы все ребятишки были награждены сладкими призами.
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