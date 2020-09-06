В Тяжине прошла детская игровая программа «По секрету всему свету»

В Кузбассе шахта сбрасывала в реку загрязненные сточные воды В Кузбассе одну из шахт уличили в сбросе неочищенных сточных вод в реку. В дело пришлось вмешаться...

Жители Новокузнецка выбрали место для стелы «Город трудовой доблести» Площадка для установки стелы «Город трудовой доблести» была выбрана на голосовании жителями...

Абушка в середине прошлого века была чистой и рыбной В отношениях была всё-таки строгая субординация на базе безусловного уважения к воспитателям, как в...