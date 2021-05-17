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В Тяжине прошла экологическая акция-акцент

Ее главная цель – привлечение внимания подрастающего поколения к проблемам окружающей среды.
Библиотекарь Тяжинской центральной окружной библиотеке имени Н. И. Масалова Наталья Ивановна Дурнова вручала посетителям юношеского абонемента флаеры «Netмусора!», призывающие обратить внимание на продолжительность разложения основных бытовых отходов и принять активное участие в весенних субботниках по благоустройству округа.
Студенты Тяжинского агропромышленного техникума поддержали экологическую акцию библиотекарей.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
17/05/2021
Культура
Тяжин

Новости Кузбасса

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