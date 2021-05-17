В Тяжине прошла экологическая акция-акцент

ООО «Сибуголь» не спешит возвращать государству лесные участки Сотни гектаров леса и речных долин по планам "Сибугля" должны были бы превратиться в...

Кто виноват в том, что кузбассовцы умирают от алкоголя Ежегодно в Кузбассе от алкогольного отравления умирает от 300 до 500 человек.

Новое здание прокуратуры торжественно открыли в Новокузнецке В Новокузнецке открыто новое здание прокуратуры. Торжественное перерезание ленточки состоялось 14...