В Тяжине прошла экологическая акция-акцент

Ее главная цель – привлечение внимания подрастающего поколения к проблемам окружающей среды.
Библиотекарь Тяжинской центральной окружной библиотеке имени Н. И. Масалова Наталья Ивановна Дурнова вручала посетителям юношеского абонемента флаеры «Netмусора!», призывающие обратить внимание на продолжительность разложения основных бытовых отходов и принять активное участие в весенних субботниках по благоустройству округа.
Студенты Тяжинского агропромышленного техникума поддержали экологическую акцию библиотекарей.
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