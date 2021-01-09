В Тяжине прошла фольклорная игровая программа «Гуляй на Святки без оглядки!»

На площади Ленина все желающие могли поучаствовать в играх и конкурсах. Девицы-рукодельницы наряжались кто быстрее, любопытные гадали с Петей-Петушком - каким будет наступивший год, девчата соревновались, кто дальше закинет валенки, а малыши отгадывали загадки.
Все вместе водили хороводы, пели колядки вместе с ряжеными. Сильные и смелые мерились силушкой, как бывало в старину. Всем участникам фольклорной программы веселые скоморохи из центра национальных культур пожелали здоровья и удачи в наступившем 2021 году!
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