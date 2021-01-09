В Тяжине прошла фольклорная игровая программа «Гуляй на Святки без оглядки!»

Кузбасские семьи, где на Рождество родились дети, получат по 10 тыс. рублей 1932 Семьи, в которых 7 января родились малыши, получат по 10 тысяч рублей в рамках кузбасской...

Почтальон из Новокузнецка, на которую напали грабители, не пострадала На улице Кирова произошло нападение на сотрудницу почтового отделения, разносившую пенсии. По...

Около 200 человек вывели на поверхность из-за задымления в шахте в Кузбассе Около 200 человек вывели на поверхность из-за задымления в шахте «Шерегешская» в Таштагольском...