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В Тяжине прошла фольклорная программа «Святая Троица»

В центре национальных культур, украшенном березовыми ветками, дети вязали веночки, водили вокруг белоствольной красавицы хороводы, играли в народные игры, изготавливали оберег куклу-березку. Завивая лентами деревце, ребята загадывали доброго здоровья своим родителям и родственникам.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
20/06/2021
Культура
Тяжин

Новости Кузбасса

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