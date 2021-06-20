В Тяжине прошла фольклорная программа «Святая Троица»

В центре национальных культур, украшенном березовыми ветками, дети вязали веночки, водили вокруг белоствольной красавицы хороводы, играли в народные игры, изготавливали оберег куклу-березку. Завивая лентами деревце, ребята загадывали доброго здоровья своим родителям и родственникам.
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