В Тяжине прошла фольклорная программа «Святая Троица»

Части жителей Кемерова досрочно дали горячую воду В Кемерове части потребителям досрочно дали горячую воду, которую энергетики отключали ранее из-за...

В Кемерово возобновили подачу электричества в дома после грозы Из-за сильной грозы и дождя жители 77 кемеровских улиц на время остались без электричества. Гроза...

Около 2 000 домов в Кемерове лишились электричества из-за грозы Вечером 19 июня в областном центре из-за грозы было нарушено электроснабжение на 77 улицах — это...