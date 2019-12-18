В Тяжине прошла игра КВН среди подростковых и молодежных команд

Станции для зарядки электрокаров появятся в Новокузнецке Три станции для зарядки электрокаров будут установлены в Новокузнецке, сообщают представители...

В Кемерове на улице Терешковой появится освещение На участке улицы Терешковой установят линии наружного освещения. Об этом говорится в материалах на...

Количество нарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения выросло вдвое в Кузбассе Во вторник в Кемерово прошел прокурорский форум, посвященный вопросам обеспечения безопасности...