В Тяжине прошла игра КВН среди подростковых и молодежных команд

В игре, посвященной 95-летию Тяжинского района, приняли участие сборные команды Тяжинской средней школы № 1 имени Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова «Мама запретила», Тяжинской средней школы № 2 «Праздничная удивительная команда», Тяжинской средней школы № 3 «Люди в красном» и Нововосточной средней школы «Шанхай».
На сцене Тяжинского РДК «Юбилейный» участники КВН сразились в трех конкурсах: визитная карточка «У нас в районе праздник!», конкурс «Биатлон» и домашнее задание «Юбилейный фристайл».
В упорной борьбе третий год подряд победу одержала сборная команда «ТСШ № 2» «Праздничная удивительная команда». На втором месте сборная команда «ТСШ № 1» «Мама запретила» и третье место досталось сборной команде «ТСШ № 3» «Люди в красном». Команды победители игры награждены Дипломами победителей и статуэтками КИВИН в светлом, КИВИН в тёмном и КИВИН в золотом.
Диплом «Лучшая актриса» достался Алине Жарковой (участница команды «Мама запретила»). Диплом «Лучший актер» завоевал Виктор Николаенко (участник команды «Люди в красном»). Дипломом «Лучшая шутка» награждена команда «Праздничная удивительная команда», а Диплом «Лучший музыкальный номер» достался сборной команде «Шанхай». Все команды получили сладкие призы от местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».
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