Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжине прошла игра КВН среди подростковых и молодежных команд

В игре, посвященной 95-летию Тяжинского района, приняли участие сборные команды Тяжинской средней школы № 1 имени Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова «Мама запретила», Тяжинской средней школы № 2 «Праздничная удивительная команда», Тяжинской средней школы № 3 «Люди в красном» и Нововосточной средней школы «Шанхай».
На сцене Тяжинского РДК «Юбилейный» участники КВН сразились в трех конкурсах: визитная карточка «У нас в районе праздник!», конкурс «Биатлон» и домашнее задание «Юбилейный фристайл».
В упорной борьбе третий год подряд победу одержала сборная команда «ТСШ № 2» «Праздничная удивительная команда». На втором месте сборная команда «ТСШ № 1» «Мама запретила» и третье место досталось сборной команде «ТСШ № 3» «Люди в красном». Команды победители игры награждены Дипломами победителей и статуэтками КИВИН в светлом, КИВИН в тёмном и КИВИН в золотом.
Диплом «Лучшая актриса» достался Алине Жарковой (участница команды «Мама запретила»). Диплом «Лучший актер» завоевал Виктор Николаенко (участник команды «Люди в красном»). Дипломом «Лучшая шутка» награждена команда «Праздничная удивительная команда», а Диплом «Лучший музыкальный номер» достался сборной команде «Шанхай». Все команды получили сладкие призы от местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
18/12/2019
Культура
Тяжин
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Станции для зарядки электрокаров появятся в Новокузнецке
Три станции для зарядки электрокаров будут установлены в Новокузнецке, сообщают представители...
В Кемерове на улице Терешковой появится освещение
На участке улицы Терешковой установят линии наружного освещения. Об этом говорится в материалах на...
Количество нарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения выросло вдвое в Кузбассе
Во вторник в Кемерово прошел прокурорский форум, посвященный вопросам обеспечения безопасности...
Новокузнечанка оставила 3-летнюю дочь голодной в темной квартире
В Новокузнецке полицейским жильцы одной из многоэтажек сообщили о плаче ребенка, который доносился...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus