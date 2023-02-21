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В Тяжине прошла игра КВН среди подростковых и молодежных команд округа

На этот раз в Клубе веселых и находчивых выступили команды Тяжинских средних школ № 1 и № 3, Нововосточной средней школы и Тяжинского агропромышленного техникума.
Ребят ждали три испытания: приветствие «Ни свет, ни заря…», конкурс «Биатлон» - обмен шутками на тему «Сельские вести» и домашнее задание «Вокруг посёлка за 5 минут». Различные направления КВНовского искусства произвели неизгладимое впечатление на зрителя.
По итогам игры абсолютным победителем стала команда «На районе» Тяжинской средней школы № 3, которая получила диплом первой степени и подарки. Команда «ТАПТи» Тяжинского агропромышленного техникума на втором месте. Третье место заняла команда «Шанхай» Нововосточной средней школы, выигравшая у команды «Не по плану» Тяжинской средней школы № 1 имени Н.И. Масалова с минимальным перевесом в 0,1 балла.
Болельщики этой школы были признаны жюри самыми активными. Лучшая шутка была у команды победителей. Лучшими актером и актрисой определены Маргарита Богданова (Тяжинская СШ № 1) и Никита Гинтеров (Тяжинский агропромышленный техникум).

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
21/02/2023
Культура
Тяжин
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