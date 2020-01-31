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В Тяжине прошла игровая программа «Здоровье – это здорово!»

2020 год губернатор Кузбасса Сергей Евгеньевич Цивилев объявил Годом здоровья.
На территории ветеранского дворика отделении дневного пребывания центра соцобслуживания населения получатели социальных услуг пополнили свои знания о здоровом образе жизни – выделили его составляющие, поговорили о режиме дня, правильном питании, закаливании, активной жизнедеятельности.
В перерывах между спортивными конкурсами, ветераны тренировали память – исполняли песни про спорт, отгадывали загадки. В завершении мероприятия ветераны собрали «цветик-семицветик» здорового образа жизни.

Здоровье
Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
31/01/2020
Здоровье
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

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