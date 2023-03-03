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В Тяжине прошла II спортивно-интеллектуальная игра «Февральская кукушка-2023»

Организовали игру активисты местной организации «Союз Молодежи Кузбасса» РСМ совместно с Тяжинским агропромышленным техникумом.
Цель игры – воспитание у подрастающего поколения гражданственности и патриотизма, формирование навыков коллективного поведения, создание атмосферы взаимовыручки, товарищества в молодежной среде.
В игре приняли участие студенты Тяжинского агропромышленного техникума, учащиеся Тяжинской СШ № 3 и Тисульской СОШ № 1. Ребятам нужно было пройти 10 станций, выполняя при этом различные задания. Курировали станции волонтеры техникума (активисты РСМ Кузбасса). Также команды приняли участие в спортивной эстафете.
По итогам спортивно-интеллектуальной игры победила команда «Вымпел» (Тяжинский агропромышленный техникум). На втором месте команда «Патриоты» (Тисульская СОШ № 1). Третье место досталось команде «Стрижи» (Тяжинская СШ № 3).

Образование
Тисуль
Тяжин
kuzbassnews.ru
03/03/2023
Образование
Тисуль
Тяжин
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